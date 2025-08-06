Eşi tarafından öldürülen Meclis personeli TBMM'de anıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personeli Saliha Akkaş, Meclis'te anıldı.

Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir araya gelen çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri, bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun" denildi.

Anmanın ardından TBMM Basın Kapısı önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan CHP Grup Başkanvekili Emir, erkek şiddetinin politik ve toplumsal olduğunu söyledi.

Emir, "Bir an evvel kadına şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı neler yapılabileceğini, hep birlikte hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmek, tasarlamak zorundayız. Başta İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmekten başlayarak, aynı zamanda bu Mecliste gerekli yasal adımların bir an evvel atılması lazım" dedi.

Ocak ayından bu yana 259 kadın öldürüldü

Daha fazla kadını şiddete kurban vermek istemediklerini belirten Emir, Akkaş'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP Ankara Milletvekili Dinçer ise kadın cinayetlerinin sonlanması için mevcut zihniyetin değişmesi gerektiğini dile getirerek, "Sadece temmuz ayında 38 kadınımızı, Ocak ayından bu yana 259 kadınımızı cinayetlere kurban verdik. Artık 'dur' deme zamanı gelmiştir" diye konuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş da yasta değil, isyanda olduklarını vurgulayarak, "Asla bunu kabul edip, sadece yas tutup sonra da bunu sineye çekmeyeceğiz çünkü katledilen her kadın bizim isyanımızdır" sözlerini sarf etti.