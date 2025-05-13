Esila Ayık hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ayık hakkında "Cumhurbaşkanına alanen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Esila Ayık'ın savunması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istendi.

Esila Ayık savunmasında, "Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 3 kişinin yargılanmasına başlanacak.

Esila Ayık, Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde 8 Nisan'da taşıdığı "Diktatör Erdoğan" dövizi gerekçesiyle tutuklanmıştı.