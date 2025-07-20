Eşinin aldığı uzaklaştırma kararına sinirlenip çatıya çıktı: Polis 2,5 saatte ikna etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eşinin aldığı uzaklaştırma kararına tepki gösteren bir kişi yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, yaklaşık 2,5 saatlik ikna çalışmasının ardından çatıdan indirildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi 251 Sokak üzerindeki beş katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin hakkında aldığı uzaklaştırma kararına öfkelenen 48 yaşındaki Bahadır T., apartmanın çatısına çıktı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişme yatak farklı konumlara taşındı

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de olası bir düşme riskine karşı apartman girişine şişme yatak yerleştirdi. Ancak Bahadır T.’nin çatı üzerinde sık sık yer değiştirmesi nedeniyle şişme yatak ekiplerce defalarca farklı konumlara taşındı.

Eylemin uzaması üzerine bölgeye bir müzakereci polis sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren ikna çabalarının ardından Bahadır T. çatıdan indirildi ve polis merkezine götürüldü. Olay anları, mahalle sakinlerinin meraklı bakışları arasında gerçekleşti.