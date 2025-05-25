Eşinin iş yerini dahi bilmeyen ilgisiz koca, kusurlu sayıldı

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine ve çocuğuna ilgi göstermediğini, eşinin yatağını ayırdığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada kendisini engellendiğini ayrıca eşinin ailesi tarafından da dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı koca ise davaya cevap dahi vermedi.

İlgisiz koca kusurlu bulundu

Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi ise kocayı, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Bölge mahmekesi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırdı

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.