Eşiyle tartıştı, seyir halindeki araçtan atladı

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından seyir halindeki araçtan kendini yola atan kadın refüje savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede verdiği ilk ifadede, eşiyle tartıştığını ve bu nedenle kendisini araçtan attığını belirttiği öğrenildi.



