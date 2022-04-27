ESK Genel Müdürü Uzun ‘resmen’ görevden alındı

ANKARA

Zam açıklamasından kısa süre sonra Osman Uzun’un yerine Genel Müdürlüğe vekaleten Mustafa Kayhan getirilmişti. Et ve Süt Kurumu’nda Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın da görevden alındı. Aydın’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse getirildi.

İhracat Genel Müdürlüğüne Kılıçkaya atandı

Ticaret Bakanlığı’nda da üst düzey atamalar gerçekleşti. İhracat Genel Müdürlüğüne Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karaböklü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı atandı.

Öte yandan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alınarak yerine Hasan Kaymak atandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alınarak yerine Harun Fatsa atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu ikinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, Üyeliğine Memduh Fatih Çınar getirildi.