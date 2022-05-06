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ESK: Spekülatif fiyat hareketlerini takip ediyoruz

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasadaki spekülatif fiyat hareketlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

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