ESK'da yönetim kurulu başkanı ve üç üye görevden alındı
Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkan ve üç üyesi görevden alındı, bir Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre ESK Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun ve Yönetim Kurulu üyeleri; Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Aydın'ın yerine Mehmet Ali Köse getirildi.
Aynı gazetede yer alan diğer kararlarla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın atandı.
Kararlarla ayrıca, Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına, Üye İsmail Hakkı Arıkan, Üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı.