Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Öğle saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyuran Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.
2015-2018 yılları arasında AK Parti İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, gözaltına alındığını X hesabından duyurdu.
2018-2022 yılları arasında Uşak Valisi olarak görev yapan Funda Kocabıyık ile evli olan eski vekil, 11 Nisan 2025 tarihinde AK Parti'den ihraç edilmişti.
Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla İstanbul'daki savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Kocabıyık, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.