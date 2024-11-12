Eski AK Parti'li Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ölü bulundu

Kastamonu’da AK Parti'den aday olan ve 2004-2024 yılları arasında tam 4 dönem Azdavay belediye başkanı seçilen Osman Nuri Civelek, ölü bulundu.

Dün sabah saatlerinden bu yana Civelek'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri arama çalışması başlattı.

Cesedi bulundu

Aramalarda Osman Nuri Civelek’in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gölette de drone destekli yapılan çalışmalar sonucunda Civelek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek’in cenazesi, göletten çıkartılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Civelek’e ait araçta da incelemelerde bulundu.

Üç çocuk babası Civelek’in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.