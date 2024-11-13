Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını: YSK'yı eleştirdim diye yapıldı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evine gelen sivil polislerin kendisini 'almak' istediklerini ifade etti. Mahruki, evde olmadığı sırada sivil kıyafetli 7-8 polisin evine geldiğini ve kendisini gözaltına almak istediklerini belirtti.

Olayın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle yaşandığını düşündüğünü belirten Mahruki, "Bir yurttaş olarak anayasal hakkımı kullanarak endişemi dile getirdiğim için bu olayın yaşandığını düşünüyorum" dedi. Sosyal medya üzerinden arkadaşlarına süreci takip etmeleri için çağrıda bulunan Mahruki, anayasal hak ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde herkesin bu tür girişimlere karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, Mahruki, bu olayın arkasında YSK'ye yönelik eleştirilerinin olduğunu belirtti. Mahruki, "YSK'ye güvenmiyorum ve iktidarın seçimleri manipüle etmek için bir girişimde bulunacağı endişesini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahruki'nin YSK’ye yönelik sosyal medya paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası, erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."