Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye 3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, belediye başkanlığı döneminde ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkım kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İlgezdi ve 8 belediye görevlisinin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

İddianamede, Ataşehir ilçesindeki imara aykırı yapılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora yer verildi. Raporda, İmar Kanunu'na aykırı projeler tespit edildiği ve bu projeler için yıkım kararları alındığı, ancak belediye başkanı ve ilgili görevlilerin bu kararları uygulamadıkları belirtildi. Bu tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, Battal İlgezdi ve diğer 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılan itiraz ise reddedildi.

İddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin 2020-2022 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından alınan yedi taşınmaza ilişkin yıkım kararlarını uygulamadıkları ve bu durumun kamunun zararına yol açtığı ifade edildi.

Battal İlgezdi ile birlikte Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin yargılanmaları talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.