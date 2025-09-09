Eski Bakan Agah Oktay Güner hayatını kaybetti

Kültür ve Ticaret eski Bakanı Bayburtlu Agâh Oktay Güner, hayatını kaybetti.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan, çeşitli partilerde üst düzey görevler üstlenen Güner’in cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakip Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak. Güner'in cenazesi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yarın da Güner için saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay Güner kimdir?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.