Eski Bakan Agah Oktay Güner vefat etti

Güner, 41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te ise Kültür Bakanlığı görevlerini yürütmüştü. Aynı zamanda deneyimli bir yazar olan Güner'in vefatı siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Güner için yarın (12 Temmuz 2024 Cuma) saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay Güner kimdir?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.