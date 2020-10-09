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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

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