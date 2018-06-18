Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Tarım Bakanı Karaöz, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.
Muğlalı eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz (99) geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
Görev aldığı dönemde Yatağan’da Yem ve Süt Sanayi Fabrikalarının kurulması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasının temelini oluşturan Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’nun kuruluşu, Ortaokullar, içme suları, yol ve köprü yapımları ile Muğla’ya hizmetleri bulunan İlyas Karaöz’ün cenazesi 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Muğla Kurşunlu Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Muğla Eski Şehir mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: İHA