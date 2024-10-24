Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar devletin farklı kademelerinde önemli görevlerde bulunan Çakmakoğlu’nun cenazesi, yarın Kayseri İncesu Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından İncesu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Sabahattin Çakmakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

25 Kasım 1930 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde doğan Sabahattin Çakmakoğlu, 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Kariyerine mülki idare amiri olarak başlayan Çakmakoğlu, Kozaklı, Ürgüp, Bayburt ve Ereğli gibi ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra valiliğe terfi etti.

Gümüşhane, Isparta, Edirne ve Gaziantep gibi önemli illerde valilik görevinde bulunan Çakmakoğlu, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde de bulundu.

1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılan Çakmakoğlu, 1999 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri’den milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı.

Aynı yıl kurulan hükümette Milli Savunma Bakanı olarak kabineye girdi. 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Çakmakoğlu, Abdullah Gül’e karşı yarıştı ancak seçilemedi.