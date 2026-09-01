Eski Bakan Şahin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Başsavcılığın, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi kapsamında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve 283/1. maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçlarından, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.
Şahin, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.