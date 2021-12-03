Eski bakanlardan Güldal Akşit hayatını kaybetti
Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Devlet Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşit'in vefatıyla ilgili, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.