Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
Eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Güneş'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin önceki dönem milletvekili ve içişleri bakanlarımızdan, parti büyüğümüz #HasanFehmiGüneş'i kaybettik. Hasan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hasan Fehmi Güneş
Güneş, 1934 yılında Adapazarı'nda doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği (12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980) gibi görevlerde bulunan Hasan Fehmi Güneş, 1982 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den, 2002 seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.
Güneş, 16 Ocak-5 Ekim 1979 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevi yaptı.