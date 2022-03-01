Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

16. Dönem Niğde, 20 ve 21. Dönem Aksaray Milletvekili, 41 ve 57. Hükümet Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

82 yaşında hayatını kaybeden Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref kapısında tören düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, eski TBMM Başkanları, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Somuncuoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Mübeccel, oğulları Tümen ve Tuğrul ile kızı Gökçen’in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile ülkücü camiadan çok sayıda seveni katıldı. Sadi Somuncuoğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.