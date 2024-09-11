Eski Başbakan Binali Yıldırım anjiyo oldu
Eski Başbakan Binali Yıldırım, anjiyo operasyonu geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.
Haber Merkezi
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Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım'a, dün sabah Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde planlı koroner anjiyografi işlemi yapıldı.
Operasyonda, Yıldırım'a stent takıldı.
Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.