Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani yaşamını yitirdi

Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Hamit Geylani hayatını kaybetti.

Geylani'nin tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Geylani, 23. dönem BDP Hakkâri milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı.

Tülay Hatimoğulları'nın paylaşımı

Sosyal medya hesabından Hamit Geylani'nin ölüm haberini duyuran DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız.

Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani’nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız. Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız."

Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını… pic.twitter.com/Q90BQXfXUm — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) May 28, 2025

Hamit Geylani kimdir?

Geylani, 1 Temmuz 1947 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Geylani, bir süre serbest avukat olarak çalıştı.

Hamit Geylani, Halkın Emek Partisi'nin (HEP) kurucularındandı. Geylani’ye, HADEP’in kapatılmasıyla 5 yıl siyaset yasağı cezası verilmişti.

23. dönem BDP Hakkâri milletvekili olarak TBMM'de görev yapan yapan Geylani, aynı dönemde partinin genel başkanlık görevini de üstlenmişti.

Hamit Geylani, evli ve iki çocuk babasıydı.