Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a 4 yıl 6 ay hapis istemi

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlamalarıyla açılan davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 6 sanık için zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve diğer sanıklar katıldı. Savcılık mütalaasında, Beşiktaş Belediyesi’nde imar başvurularının Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi tarafından yönlendirildiği, başvuru sahiplerinden Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı’na para yatırmaları istendiği öne sürüldü.

İmar ve ruhsat işlemlerinde bağış zorunluluğu

Savcılık mütalaasına göre, imar konularında yapılan başvurular önce Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gidiyor, evrakları eksiksiz olan başvurular Sipahi’nin danışmanı Uğur Şahin tarafından Sipahi’ye iletiliyordu. Mütalaada, imar evraklarını onaylatmak isteyen kişilerin, Beltaş Vakfı’na para yatırmaları gerektiği, aksi takdirde işlemlerinin ilerlemediği ifade edildi.

Benzer şekilde, ruhsat almak isteyen iş sahiplerinden de para talep edildiği, bağış yapılmadığı takdirde ruhsat sürecinin ilerlemediği belirtildi.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Savcılık, Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Rifat Örnek, Mürvet Günday, Selçuk Bartınlı, Çetin Kırışgil ve Mustafa Sarı’nın zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri istendi.

Öte yandan, diğer 9 sanık hakkında da her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı için beraat talep edildi.

Mahkeme duruşmayı erteledi

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, savunmalar için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamedeki ağır suçlamalar

Daha önce hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar hakkında ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Hüseyin Avni Sipahi’nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, diğer sanıklar için de 4 yıl ile 62 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmişti.

Mahkemenin, sanık avukatlarının savunmalarını sunmasının ardından kararını açıklaması bekleniyor.