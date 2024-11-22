Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetiyle 11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasına katılmak için Ankara Adliyesi'ne gitti.

Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılma kararını duyurmasından sonra CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok isimden destek mesajı geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'na destek için adliyeye geldi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti' başlıklı yazı kaleme aldı. Selvi, "Kılıçdaroğlu bu dava üzerinden CHP içinde yeniden bir çıkışa hazırlanıyor. Bir kahramanlık destanı yazmak istiyor. Ama çürük tahtaya basıyor. Nasıl mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti" ifadelerine yer verdi.

Adliyede güvenlik önlemleri alındı

Kılıçdaroğlu’na destek amacıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.