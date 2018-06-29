Eski CHP'li vekil Eren Erdem tutuklandı

29 Haziran 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, tutuklandı.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra karayoluyla İstanbul'a sevk edilen Erdem, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada hakkındaki davanın görüldüğü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Erdem'in tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Eren Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, sanığın İstanbul'da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Söz konusu karar doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan Erdem, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.