Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş CHP'ye katıldı
Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eski eşi Bedriye Şahinbaş, CHP’ye katıldı. TBMM’de düzenlenen rozet takma töreninde, “Atatürk Cumhuriyeti’nin kadınıyım” diyen Şahinbaş’a rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı.
Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eski eşi ve ziraat mühendisi Bedriye Şahinbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. "Atatürk Cumhuriyeti’nin kadınıyım" diyen Şahinbaş’a, TBMM’de düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel rozetini taktı.
Özgür Özel’den anlamlı mesaj
Törendeki konuşmasında Bedriye Şahinbaş’ı "Değişimin simgesi" olarak tanımlayan Özgür Özel, “İsminizle onurlandık” dedi.
Fuat Oktay 2022'de ikinci kez evlenmişti
Fuat Oktay, Bedriye Şahinbaş’la boşanmasının ardından 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile ikinci evliliğini yapmıştı.