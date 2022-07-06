Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.
1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Dışişleri Bakanlığındaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.
12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.
Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.