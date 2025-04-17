Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası vefat etti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Peş peşe taziye mesajları geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babasının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Çavuşoğlu ile ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allahtan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın

Mevlüt ÇAvuşoğlu’nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.