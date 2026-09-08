Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi

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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık 7 yıldır bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Edirne Cezaevi'nden çıkan Mızraklı'yı ailesi ve DEM Partililer karşıladı.

2019'da tutuklanmıştı

Selçuk Mızraklı, 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilmişti.

19 Ağustos 2019'da görevden alınan Mızraklı'nın yerine kayyum atanmış, Mızraklı ise Ekim 2019'da "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkeme, 2020 yılında Mızraklı hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 2023 yılında Mızraklı'ya aynı cezayı verdi.

Selçuk Mızraklı kimdir?

1963 yılında Siverek'te doğan Selçuk Mızraklı, çocukluk yıllarında ailesiyle Eskişehir'e taşındı. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Mızraklı, 1991 yılında Diyarbakır'da doktor olarak çalışmaya başladı. Cerrah olarak görev yapan Mızraklı, Tabip Odası'nda da çeşitli görevler üstlendi.

2000 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) faaliyet gösteren Mızraklı, bu kapsamda yürütülen bir soruşturma nedeniyle 2017 yılında yaklaşık iki ay tutuklu kaldı.

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, yaklaşık beş ay sonra görevden alındı. Cezaevinde bulunduğu dönemde Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta kalan Mızraklı, evli ve üç çocuk babası.