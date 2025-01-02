Eski emniyet müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Ankara'da gözaltına alındı.
AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun’un X platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren bir paylaşımda bulunduğu tespit edilerek, hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Uzun’un gözaltına alındığı yerin Ankara olduğu ifade edildi.