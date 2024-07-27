Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk öldürüldü

Saldırıya uğradıktan sonra kontrolden çıkan aracıyla yol kenarındaki otluk alanda duran Soğuk, kendi imkanlarıyla yaralı halde aracından indi ve yere yığıldı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz olaya ilişkin açıklama yaptı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Soğuk'un öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini ve olayın ardından ekiplerin hemen olay yerine giderek delil toplama çalışması başlattığını aktardı: "Cumhuriyet Başsavcımız, başsavcı vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız hep birlikte olayın aydınlatılması için azami ölçüde gayret sarf etmekteler. Tüm delilleri değerlendirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda sonuç alınacağını da ümit ediyorum. Ahmet Soğuk beyefendiye Allah'tan rahmet, Ferizli ilçemize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.