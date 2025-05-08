Eski futbolcu Nihat Kahveci çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşamayacak



Bakırköy Aile Mahkemesi'ne sunulan koruma tedbir talebinde, Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören'in boşandıkları, çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin velayetinin anne Kaşgören'e verildiği aktarıldı.

Nihat Kahveci'nin çocuklara devamlı ve süreklilik arz edecek şekilde hakaret, aşağılayıcı ifadeler ve ağır küfürler içeren sözlü saldırılarda bulunduğu iddia edilen dilekçede, son dönemde artan bu sözlü şiddet nedeniyle çocukların babaları ile görüşmek istemediği belirtildi.

"Annesi kılıklı yalancı"

Dilekçede Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik "salaksın, saygısız, paracı hadsiz, yalancı, paracı evlat, annesi kılıklı yalancı" gibi ifadelerde bulunduğu iddia edilerek, koruma tedbiri talep edildi.

Çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşamayacak

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi tarafından incelenen dilekçe kapsamında Kahveci'nin çocuklara, konutlarına ve okullarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi. Ayrıca Kahveci'nin eski eşi Kaşgören ve çocuklarını iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmedildi.

Kararın 2 ay geçerli sayılmasına karar veren mahkeme, tedbir kararlarına aykırı davranılması halinde Kahveci'nin tutuklanacağına hükmetti.