Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi.
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Doğan, Bodrum'da Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Baygın halde hastaneye gelen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi.