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Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı İstanbul'da 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanser tedavisi gören, yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da 88 yaşında yaşamını yitirdi.

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