Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten, Netanyahu yönetimine sert sözler: Çılgın ve hasta

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Gallant'ın görevden alındığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkat çekti.

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yeni Savunma Bakanı olarak atandı.

Eski başkandan çarpıcı sözler

Eski Başbakan Bennett, X platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atama kararını değerlendirdi.

Bennett, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini ve yeniden siyasete dönebileceğini ima etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.