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Eski Kaymakama Bylock'tan gözaltı

Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski Kaymakama Bylock'tan gözaltı
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Sinop'ta Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliğine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Özer'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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