ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • Eski kaymakamlara FETÖ'den hapis cezası

Eski kaymakamlara FETÖ'den hapis cezası

Eski kaymakamlar Orhan Şefik Güldibi ile Mehmet Cengiz Yücedal, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Eski kaymakamlara FETÖ'den hapis cezası
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Mersin'in Tarsus ilçesinin eski kaymakamı Orhan Şefik Güldibi ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin eski kaymakamı Mehmet Cengiz Yücedal ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Güldibi ile Yücedal'a "Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı uzmanı Mehmet Özdemir de FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.