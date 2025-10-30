Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Kemer’de yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemer’de iki işletmesi bulunan M.N.A., Gül’ün kendisiyle irtibata geçerek, iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu ve bilirkişiye olumlu rapor yazdırabileceğini söylediğini öne sürdü. Esnaf, Gül’ün bu iş için 10 bin dolar istediğini, 500 doların da ödendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

M.N.A.’nın seri numaraları alınmış banknotları teslim etmesinin ardından Gül’ün evinde arama yapıldı. Seri numaraları alınan paralar ele geçirilince, Mustafa Gül “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.