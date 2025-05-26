Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık davasında karar açıklandı

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Kınık, polis koruması eşliğinde salona getirildi. Duruşmada mahkeme heyeti, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’e “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Savcılık 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etmişti

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün idaresindeki motosiklet çarpışmış, motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki kazada ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Barlasçeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve otomobilde bulunan iki kişi de yaralanmıştı. Kınık, olay sonrası gözaltına alınmış ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.