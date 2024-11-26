Eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Son dakika... Eski manken Deniz Akkaya hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi. Geçen mayıs ayında Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
Son dakika gelişmesi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.
Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti
Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.
Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı suçundan hapsi talep edilmişti.