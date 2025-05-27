Eski manken Deniz Akkaya'ya 2 yıl hapis cezası!

Eski manken Deniz Akkaya'nın, kızının vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya'yı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Son sözü sorulamadı

Karar duruşmasına tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Akkaya'nın yokluğu nedeniyle son sözü sorulamadı. Avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, suçlamalara ilişkin kararında, Akkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların hakime yönelik tehdit ve hakaret suçu oluşturduğuna hükmetti. Ayrıca daha önceki davalarında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Mahkeme, yargılama sürecinde Akkaya hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasına da hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.