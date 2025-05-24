Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) 1987-1993 yılları arasında başkanlık yapan Rüşdü Saracoğlu, hayatını kaybetti.

Saracoğlu, 24 Mayıs 2025'te (bugün) 77 yaşında vefat etti.

Saracoğlu'nun kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Rüşdü Saracoğlu, eski başbakanlardan Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun torunuydu.

Merkez Bankası'ndan başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB, resmi X hesabından Rüşdü Saracoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair bir gönderi paylaştı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz."

Rüşdü Saracoğlu kimdir?

Rüşdü Saracoğlu 1948 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Fen Lisesi ve ardından ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde eğitim aldı.

1980’de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) ekonomist olarak görev yapan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 1996-1999 yıllarını kapsayan TBMM 20. Dönem’de İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Devlet görevinin ardından Saracoğlu, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Koç Holding'den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

Dr. Rüşdü Saracoğlu sosyal medyada da aktifti. Son olarak 18 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençli ve Spor Bayramı’nda iktisatçı Mahfi Eğilmez’in kutlama mesajını yeniden paylaşmıştı.