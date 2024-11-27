Eski milletvekili emekli Tümgeneral Erdal Sipahi intihar etti

TBMM'de 23. Dönem MHP İzmir Milletvekili olarak görev alan, 2018'deki yerel seçimlerde ise İYİ Parti'nin İzmir aday adayı olan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), intihara teşebbüs etti.

Hayati tehlikesi devam ediyor

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden eski vekil Erdal Sipahi'nin evinde çok sayıda ilaç içtiği ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Sipahi'nin intiharı kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi ile ortaya çıktı.

Gerçek kapı açılmayınca ortaya çıktı

Uzun süre zile basılmasınaa rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar halde bulundu.

Yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi hemen hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ilaç içtiği belirlenen Sipahi'nin midesi yıkanırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.