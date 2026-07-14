Nihat Kahveci gözaltına mı alındı? Nihat Kahveci neden gözaltına alındı?

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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde eşi Fulya Sever Kahveci ile bulunduğu restoranda yaşanan olayın ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Kahveci'nin eşini darbettiği ve masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Kahveci'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.