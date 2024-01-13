Eski MİT’çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Mehmet Eymür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.