Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
"Selahattin Yılmaz suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan İstanbul'a getirilen Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı. Sayhan'ın, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Selahattin Yılmaz suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Sayhan, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.