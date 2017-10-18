Eski rektöre FETÖ'den 15 yıl hapis talebi

18 Ekim 2017

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik hakkında hazırlanan 231 sayfalık iddianame, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş tarafından hazırlanan iddianemede, eski rektör Çelik hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, sosyo kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı, arşivi, haberleşme yöntemleri, propaganda yöntemleri, mali yapısı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, Çelik'in 2011 yılında Uşak Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından önce ve görevi süresince örgüt üyeleriyle gerçekleştirdiği telefon irtibatlarıyla ilgili HTS kayıtları, dijital veriler, tanık ifadeleri ve çeşitli delillere yer verildi.

İddianamede, Çelik'in FETÖ/PYD yapılanması içinde rol aldığı, rektörlük dönemi boyunca pek çok örgüt üyesi akademisyenin üniversiteye alımını sağladığı, örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli irtibatlı olduğu gibi suçlamalar yöneltildi.

Eski rektör Çelik, 22 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, 31 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA