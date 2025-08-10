Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Ankara'daki Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Şıvgın, pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.
Halil Şıvgın kimdir?
1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biriydi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yapan Halil Şıvgın, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.