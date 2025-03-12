Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şükrü Genç, 1954 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimine 1965'te Şair Nigar İlkokulu’nda başlayan Genç, ortaöğrenimini 1969 yılında Emirgan Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise 1973'te Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'nde başlayan Genç, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne geçerek 1982-1983 yıllarında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından iki yıl Libya’da çalışan Şükrü Genç, Irak’ta bir inşaat firmasında şantiye şefi ve proje müdürü olarak görev aldı. 1987’de özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalışmaya başlayan Genç, 1989 yılında kendi inşaat şirketini kurarak çeşitli projelere imza attı. 2009’dan 2024’e kadar Sarıyer Belediye Başkanı olarak üç dönem hizmet veren Şükrü Genç, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kariyerinde öne çıkan adımlar

1988’de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olan Şükrü Genç, 1994-1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı seçilen Genç, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de aynı partiden aday olup tekrar başkanlık görevini üstlendi. Bu başarılarıyla Sarıyer’de üç dönem üst üste belediye başkanlığı yapan ilk isim oldu. 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyen Genç, bağımsız olarak yarıştı ve yüzde 8,05 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.